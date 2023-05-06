Британський монарх Чарльз ІІІ офіційно став королем

Британського монарха Чарльза ІІІ коронували у Вестмінстерському абатстві в суботу під час першої за останні сімдесят років подібної церемонії, повідомляє Європейська правда.

Коронація відбулась після того, як архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі – духовний лідер англіканської церкви, яку очолює британський монарх, – поклав корону Святого Едуарда на голову Чарльза.

Британський монарх сидів на троні XIV століття у королівському вбранні, тримаючи в руках скіпетри з хрестом і каменем.

The Archbishop of Canterbury crowns King Charles III.Cries of God Save The King fill Westminster Abbey.#Coronation pic.twitter.com/MjCZbE7l3T — Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2023

Така традиція коронування британських монархів сягає понад тисячоліття, і Чарльз ІІІ став сороковим монархом, що взяв у ній участь.

Нинішня коронація була значно меншою за масштабами, ніж для попередниці Чарльза – його матері, покійної королеви Єлизавети ІІ, що зійшла на престол у 1953 році.

О 15:00 за планом починається коронаційна процесія з Вестмінстерського абатства до Букінгемського палацу, куди вони прибудуть о 15:45. Чарльз і Камілла поїдуть у традиційній кареті – тій, що використовується майже 200 років і відома своєю незручністю.

Принц Вільям, син і спадкоємець Чарльза ІІІ, разом з дружиною Кейт і трьома дітьми їхатимуть у першій кареті за монархом. Інші члени королівської сім'ї їхатимуть позаду.

По прибутті до Букінгемського палацу Чарльз і Камілла вийдуть в сад під королівський салют від представників збройних сил, а потім приєднаються до інших членів королівської сім'ї на балконі Букінгемського палацу.

Завершиться церемонія – перша за 70 років і загалом сорокова за останні тисячу років британської історії – прольотом літаків, якщо це дозволить погода, після чого члени королівської родини зберуться на неформальний сімейний обід.