У Пентагоні відреагували на перше знищення ракети "Кинжал"

США довіряють заяві українських військових про те, що гіперзвукову російську ракету "Кинжал" було збито системою ПРО Patriot американського виробництва﻿. Про це заявив представник Міністерства оборони США, повідомляє Ділова столиця.

За словами джерела в Пентагоні, система Patriot успішно протистоїть балістичним ракетам. Але її здатність зупиняти гіперзвукові ракети повітряного базування раніше була суто теоретичною. Перехоплення українськими військовими такої ракети стало реальною демонстрацією можливостей цієї системи.

У Пентагоні розцінили це як важливу подію з кількох причин. По-перше, президент Росії Володимир Путін публічно рекламував можливості російської гіперзвукової зброї та назвав її здатною подолати всі існуючі системи протиповітряної оборони. У РФ розраховували, що застосування гіперзвукової балістичної ракети дозволить знищити будь-яку ціль. Це перехоплення "Кинджала" поставило під сумнів розрахунки росіян.

Крім того, виробництво гіперзвукових балістичних ракет завжди було проблемою для Росії, а санкції лише ускладнили її.

Також важливо, що українська команда, яка перехопила ракету, пройшла навчання в Оклахомі. Однак у бойових умовах вона не мала американських радників. Цей факт став великою віддачею від зроблених вкладень.

Перехоплення ракети також, ймовірно, викликало серйозну невизначеність для Росії, поставивши питання про те, чи має Україна надійні засоби протидії гіперзвуковим балістичним ракетам.

Нагадаємо, під час ракетної атаки Росії на Україну в ніч проти 4 травня вперше було збито гіперзвукову балістичну ракету "Кинжал". Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що ракету знищили системою Patriot.