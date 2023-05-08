ЗСУ знищили вночі 35 із 35 "Шахедів" - Генштаб

За даними Генерального штабу ЗСУ, цієї ночі захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну.

"Вночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БПЛА "Shahed".

35 із 35 дронів були знищені нашими захисниками" , - йдеться у повідомленні Генштабу.

У Повітряних силах уточнили, що 35 ударних безпілотників ворог направив на Київщину. Атака здійснювалася з північного напрямку – з аеродрому Сіща (Брянська область РФ). Силами та засобами ППО командування "Центр" у взаємодії зі складовими Сил оборони України знищено всі 35 "Shahed-136/131".

Крім того, за інформацією ПС ЗСУ, близько півночі російські окупанти атакували Одеську область із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3, здійснивши 8 пусків із району мису Тарханкут (окупований Крим). Частина ракет не досягла своєї цілі.