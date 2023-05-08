Розвідка Британії: РФ активно вербує на війну мігрантів з Азії

У Росії активно вербують трудових мігрантів із Центральної Азії для того, щоб відправити їх на війну в Україну. ﻿Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в понеділок, повідомляє Українська правда.

Згідно з оглядом, російські вербувальники відвідують мечеті та імміграційні служби з метою вербування. В імміграційних службах співробітники, які розмовляють таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються вербувати мігрантів.

Радіо Free Europe повідомляє, що вербувальники пропонують бонуси за реєстрацію у розмірі 2 390 доларів США та зарплату до 4 160 доларів США на місяць.

Мігрантам також пропонують прискорений шлях отримання російського громадянства: від шести місяців до одного року замість звичайних п'яти років.

Цих новобранців швидше за все відправлять на фронт в Україну, де рівень втрат надзвичайно високий, йдеться у огляді.

Вербування трудових мігрантів є частиною спроб Міністерства оборони Росії виконати поставлене завдання щодо залучення 400 тисяч осіб для участі у бойових діях в Україні.

Російська влада майже напевно прагне якомога довше відкладати будь-яку нову відкриту обов'язкову мобілізацію, щоб звести до мінімуму невдоволення всередині країни.