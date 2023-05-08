Зеленський пропонує відзначати День перемоги 8 травня, а 9 травня – День Європи

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді встановити в Україні 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, а 9 травня відзначатиме не День перемоги, а День Європи. Про це йдеться у зверненні президента України до народу з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

"8 травня Україна та вільний світ згадують про шість страшних років в історії людства. З 1939-го по 1945-й... Роки, які забрали життя мільйонів людей, у тому числі 8 мільйонів українців. Роки окупації та звірств, кровопролитних боїв, бомбардувань, блокад і масових страт Голокосту... Усього зла, яке нацизм приніс світові﻿, приніс на нашу землю.

Різні народи у єдності, у союзництві у складі антигітлерівської коаліції протистояли злу. Народи Європи та Америки... Азія, Австралія, Африка – кожен має власну історію боротьби у тій війні, але спільну історію перемоги" , - заявив президент.

Зеленський зазначив, що саме 8 травня велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу. Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззаперечну капітуляцію Вермахту. І саме 8 травня світ вшановує пам'ять усіх, чиї життя були забрані тією війною.

"Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі.

Сьогодні я подаю до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років" , - сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що українці ніколи не забудуть внесок свого народу в перемогу над нацизмом і нікому не дадуть "стерти роль українців у цій перемозі, наших людей того покоління, про яке бережемо пам'ять майже в кожній нашій родині".

"Ми не дозволимо присвоїти спільну перемогу народів антигітлерівської коаліції і не дамо брехати, ніби перемога могла відбутися і без участі якоїсь країни чи народу" , – заявив президент.

"Зло ми знищували разом, так само, як разом протистоїмо зараз аналогічному злу. Згадуючи героїзм мільйонів українців у тій війні проти нацизму, ми бачимо такий самий героїзм у діях наших воїнів зараз – нащадків тих, хто здобув перемогу – капітуляцію нацизму того дня, 8 травня 45-го року. І ми пишаємося героїзмом українського народу! Тоді і зараз" , – наголосив Зеленський.

"Зараз, як і 80 років тому, Україна б'ється проти тотального зла. Зараз, як і 80 років тому Україна б'ється за майбутнє – і своє, і всієї Європи, всього вільного світу. Зараз, як і 80 років тому, ми спираємося на спільну силу вільних народів і знаємо, що разом із ними завжди будемо частиною вільної Європи, яка не підкориться злу.

І разом із усією вільною Європою 9 травня в Україні відзначатимемо День Європи. Європи об'єднаної, в основі якої має бути і буде мир. Європи нашої, частиною якої Україна завжди була, є та буде.