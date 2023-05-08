ГУР: Для чого Пригожин активно коментує наступ ЗСУ

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов вважає, що заяви голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина щодо настання ЗСУ є частиною підготовки російських еліт до життя після поразки у війні з Україною, повідомляє РБК-Україна.

Юсова запитали, чому, на його думку, Пригожин так активно коментує майбутній наступ України.

"Такі люди, як Пригожин, коли ми говоримо про російське так зване суспільство, якщо щось говорить - то говорить не тільки від свого імені, а від імені своїх партнерів, покровителів, які дозволяють подібні заяви та подібну мову.

Частину російської так званої політичної, владної еліти розглядають різні сценарії, зокрема планують якесь життя після Путіна, після поразки у війні з Україною. Тому готують до різних апокаліптичних (а насправді – реалістичних) для Росії сценаріїв.

Я думаю, що це навіть не одне крило – це різні середовища, які можуть конкурувати між собою. Скажімо, Пригожин та Гіркін один одного, м'яко кажучи, не люблять у публічній площині. Але їхні наративи часто свідчать про ті самі проблеми в армії окупантів. Тому це різні середовища" , - відповів Юсов.

На його думку, кількість "середовищ" лише зростатиме.

Заяву Пригожина про виведення вагнерівців із Бахмута Юсов назвав підготовкою до "пошуків крайнього" у майбутньому: