В Україні можливий дефіцит електроенергії влітку

Цього року Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії вже влітку, хоча зазвичай теплі місяці проходять із надлишком потужності, пише Данило Крамаренко, РБК-Україна.

Серед причин дефіциту електрики - стан енергосистеми після російських атак та необхідність виводити блоки у планові ремонти перед наступним опалювальним періодом.

У прес-службі "Укренерго" зазначили, що ремонтна кампанія цього літа буде найважчою за історію нашої держави.

Так, відповідно до звіту Світового банку, 60% української генерації зазнало пошкоджень обстрілами та ракетними атаками. Значний відсоток електростанцій все ще перебуває під ворожою окупацією.

"І це буде перше літо в історії України, коли нам не буде доступна Запорізька атомна електростанція, яка займала майже 25% в структурі виробництва електроенергії" , - заявили у прес-службі.

Повідомляється, що в минулі роки, коли влітку в ремонт йшли блоки великих електростанцій, їх заміняли інші великі електростанції.

При цьому варто пам'ятати, що літо - це традиційний період для ремонтної кампанії атомних енергоблоків. Цього сезону ситуація ускладнюється тим, що всі великі ТЕС і ГЕС зазнали пошкоджень від обстрілів. Тому енергетики мають додаткові виклики, бо через пошкодження ремонти триватимуть довше і є більш складними.

Директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев розповів, що тільки на об'єкти енергетичної інфраструктури було здійснено 15 ракетних та 18 дронових атак, майже 2 тисячі різних засобів ураження так чи інакше пошкодили ці об'єкти.

Наразі зберігається хиткий баланс, темпи відновлення вищі, ніж темпи їхнього руйнування, тому що обстріли і далі продовжуються.

"Хиткий баланс означає, що вразі якщо з якихось причин виводиться з ладу або відбувається аварійне вимкнення якогось енергоблока, то українська система потребує імпорту. Але якщо це буде аварійне вимкнення великої кількості енергоблоки - 3-4 потужністю від 300-500 МВт - то імпорт не зможе компенсувати ці втрати" , - додав Рябцев.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко також зазначив, що зараз починається літня кампанія до підготовки до осінньо-зимового періоду, тому блоки виводяться в ремонт.