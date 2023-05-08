Понад 90% українців вважають Путіна сучасним Гітлером

Ставлення українців до керівника Російської Федерації однозначне - 94% респондентів вважають що Путін є сучасним Гітлером.﻿ Про це, з посиланням на дані опитування Центру Разумкова та Фонду "Демократичні ініціативи", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними опитування, я і раніше, близько 92% українців вірять у перемогу України у війні проти Росії. При цьому не спостерігається суттєвих регіональних відмінностей – жителі усіх регіонів України в абсолютній більшості вірять, що Україна здобуде перемогу над агресором.

Опитування проведене Центром Разумкова та Фондом "Демократичні ініціативи" з 23 по 30 березня 2023 року серед 2017 респондентів. Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю (face-to-face) в усіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.