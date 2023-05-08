Зеленський провів Ставку: обговорили повітряні атаки та постачання озброєння

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача у понеділок, 8 травня.﻿ Про це, з посиланням на прес-службу Офісу президента, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

На Ставці учасники заслухали дані про наслідки нещодавніх повітряних атак з боку російських окупантів та про їхнє подолання. Також обговорили можливості посилення захисту населення й об'єктів цивільної та критичної інфраструктури.

Учасники заслухали доповіді про оперативну ситуацію на фронті та плани росіян на найближчий час. Командувачі Об'єднаних стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ".

У ході засідання проаналізували стан забезпечення підрозділів Сил оборони озброєнням та боєприпасами, а також стан підготовки й комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

Окремо заслухали доповідь про постачання артилерійських боєприпасів та ракет усіх типів для потреб української армії в поточному році.

У засіданні Ставки взяли участь керівник ОП Андрій Єрмак, начальник ГУР Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання також долучилися члени Кабміну, очільники силових відомств та правоохоронних органів.