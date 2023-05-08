РФ знищила склад Червоного Хреста із гумдопомогою в Одеській області

Внаслідок російського обстрілу Одеської області в неділю було зруйновано склад із гуманітарною допомогою Червоного Хреста. Про це повідомляє прес-служба Червоного Хреста.

"Внаслідок ракетного удару по Одеській області 07.05.2023 р. повністю зруйновано орендоване складське приміщення Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України площею 1000 кв.м."

Пожежею повністю знищено гуманітарну допомогу для Одеської області, яка перебувала на складі" , - повідомила організація.

На момент ракетного удару представників Червоного Хреста на місці не було.

Надання гуманітарної допомоги та діяльність деяких проектів Одеської обласної організації Червоного Хреста України призупинено