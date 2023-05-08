Росія сама "вдарила" по власному енергосектору - FT

Встановлена країнами Великої сімки "стеля цін" на російську нафту змусила РФ підвищити податковий тягар на виробників, завдавши нового удару по енергосектору, вже ослабленого санкціями Заходу.﻿ Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, повідомляє Економічна правда.

Аналіз податкових змін, проведений членом коаліції на чолі з G7 показав, що цей крок, ймовірно, матиме зворотний ефект, оскільки пожертвує здатністю галузі інвестувати в довгостроковій перспективі, щоб закрити прогалину в державні фінанси.

"Це, безумовно, руйнівно для їхньої промисловості" , — заявив представник коаліції в коментарі виданню.

Таким чином у російських нафтових виробників забирають доходи, які можна було б використати для інвестування в обладнання, розвідку та існуючі родовища.

У квітні Кремль змінив російський метод оподаткування нафтових компаній, встановивши збори на основі міжнародної базової ціни на нафту марки Brent мінус фіксована знижка, а не на основі ціни Urals, основної експортної нафти країни, яка торгується за нижчою ціною в останні місяці.

Москва мала на меті отримати до 600 млрд руб (8 млрд дол) додаткових доходів і закрити діру в доходах від експорту нафти, спричинену західними санкціями.

У першому кварталі російські податкові надходження від нафти і газу впали на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року, включаючи 85-відсоткове падіння в річному обчисленні в березні на нафтопродукти.

"Зміна податку, яку вони вносять, є очевидним доказом того, що їхні доходи значно страждають" , — сказав чиновник G7.

Оподаткування продажів нафти на основі знижки до цін Brent, а не ціни Urals означає визнання Москвою того, що російська нафта продаватиметься зі знижкою до світових ринків у найближчому майбутньому.

За словами представника G7, для Кремля це означає "корінну зміну": навіть якби планувалося отримати більший дохід від продажу російської нафти в короткостроковій перспективі, це була податкова система, яка вважалася б дуже несприятливою для уряду.

Аналіз члена коаліції показав, що за гіпотетичного сценарію, за яким російська нафта оподатковувалась на основі цін Brent мінус фіксована знижка, а не Urals перед війною в Україні, щомісячні доходи Кремля від нафти були б на 5-6 млрд дол нижчими.