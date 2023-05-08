Мінфін: Україна отримала майже 190 млн євро пільгового кредиту від Світового банку

До загального фонду держбюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошти надали на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР), повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Цю позику надали в рамках Угоди про фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР).

Строк погашення кредиту від МАР - 10 років з 4-річним пільговим періодом.

"Вдячний команді Світового банку за підтримку фінансової стійкості України.

Залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Кошти спрямують на часткове відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам за лютий 2023 року, додали в Мінфіні.

Міжнародна асоціація розвитку MAP - одна з п'яти інституцій Групи Світового банку.