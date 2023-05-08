ЗМІ: В гостях у Путіна на параді буде більше ніж один президент

На традиційний парад 9 травня в Москву до президента Росії Володимира Путіна погодилися приїхати президенти Казахстану і Таджикистану, а також прем’єр-міністр Вірменії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське пропагандистське агентство "РИА Новости", "Радіо свобода".

Пресслужба президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва повідомила, що той 8-9 травня приїде із "робочим візитом" в Росію і буде на параді.

Також про відвідини параду повідомили пресслужба президента Таджикистану Емомалі Рахмона.

Згідно із повідомленням пресслужби, до Росії на парад до Путіна також полетить прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Оновлено 17:30: Пресслужба президента Узбекистану Шавката Мірзієєв у понеділок також повідомила, що той вилетів до Москви для участі в урочистостях 9 травня.

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