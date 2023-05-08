Politico: Нові супутникові знімки Google показали, як Росія спустошила Україну
Компанія "Google" наприкінці квітня опублікувала частину нових супутникових знімків України. На них чітко видно яких руйнувань зазнала країна під час вторгнення Росії, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише Politico.
Ймовірніше за все, нові знімки було зроблено ще у березні 2022 року. Однак і на них чітко видно руйнування - наслідки боїв біля Києва, руйнування аеропорту у Гостомелі, міст в Ірпені та дамбу в селі Козаровичі.
Також супутник зміг зняти поля у Бахмуті, усіяні ямами від снарядів, людей, які стоять у черзі за гуманітарною допомогою в приреченому портовому місті Маріуполь.
Аеропорт у Гостомелі.
24 лютого 2022 року, через декілька годин після початку повномасштабного вторгнення російські війська почали повітряний штурм з метою захоплення Гостомеля. Там протягом декількох днів точилися тяжкі бої, під час яких було знищено літак "Мрія".
Фото: аеропорт у Гостомелі
Театр у місті Маріуполь.
Однією з найтрагічніших подій російського вторгнення є обстріл драматичного театру у місті Маріуполь. 16 березня 2022 року окупанти скинули на будівлю авіабомбу - в театрі переховувалось майже тисяча цивільних маріупольців. Багато місцевих мешканців ховались в ньому з маленькими дітьми.
Росія знесла залишки будівлі та не допустила міжнародних слідчих до місця подій. Однак знімки "Google" показують, як виглядало місто до окупації та після.
Фото: Драматичний театр міста Маріуполь
Підрив дамби та затоплення села Демидів, Київської області.
Для того, щоб зупинити наступ російської техніки українськими військовими було прийнято рішення про підрив міста у селі Демидів та захисної дамби Київського водосховища між селами Козаровичі та Лютіж.
Потоки води зупинили наступ росіян, але при цьому було затоплено місцеві села та пошкодила будинки.
Детальніше про історію з підривом дамби читайте у матеріалі РБК-Україна "Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом".
Фото: наслідки підриву дамби у Київській області
Підрив мосту через річку Ірпінь.
Міста Ірпінь та Буча зазнали значних руйнувань в наслідок російського вторгнення. Жителі передмістя столиці очікували на евакуацію. Однак 25 лютого минулого року українські військові були змушені підірвати єдиний міст, який сполучав Ірпінь і Київ, щоб не дати росіянам взяти Київ.
Фото: підірваний міст
Поля поблизу міста Бахмут.
Українське місто Бахмут - одна з головних цілей російських окупантів. Попри "м'ясні атаки" росіян - українські військові невпинно тримають оборону. За дев’ять місяців різанини російські війська здійснили хвилю атак, майже суїцидальних. Цепризвело до того, що поля навколо знищено постійними обстрілами.
Фото: поля біля Бахмуту
Село Морщун, Київська область.
Невеличке село на північ від Києва. Там українськім військовим вдалось знищити елітні російські війська в березні 2022 року. Однак це призвело до руйнувань домівок місцевих жителів - 5 березня російські артилерійські підрозділи почали інтенсивний обстріл Мощуна.
Фото: село Мощун
Раніше у Google заявляли, що Москва має намір використати весь спектр інформаційних операцій проти України та Європи, а також усередині своєї країни. Для цього будуть використовуватися ресурси від підтримуваних державою ЗМІ до анонімних платформ і акаунтів.