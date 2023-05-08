У НАТО назвали співвідношення втрат України та "вагнерівців" у Бахмуті

Втрати Сил оборони України та російської ПВК "Вагнер" у боях за Бахмут Донецької області становлять 1 до 5, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив військовий представник НАТО на умовах анонімності із посиланням на CNN.

За оцінками розвідки Альянсу, на кожного українського солдата, убитого під час захисту Бахмута, припадає не менше п'яти загиблих російських військових.

Незважаючи на сприятливе співвідношення втрат, у НАТО також заявили, що Україна зазнає значних втрат, захищаючи місто.

Як повідомлялось, 5 травня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у своєму зверненні до Міністерства оборони Росії заявив, що його підрозділи покинуть місто після 10 травня. Причинами нібито є великі втрати та відсутність матеріально-технічної підтримки з боку МО РФ.

Однак за два дні Пригожин заявив, що "Вагнер" залишається в Бахмуті. За його словами, йому обіцяли надати потрібну кількість озброєння.