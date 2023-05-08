Єврокомісія привітала рішення України почати святкування Дня Європи 9 травня

Європейська комісія привітала рішення України почати святкування Дня Європи 9 травня, повідомляє Європейська правда.

Відповідний коментар у Twitter опублікувала представниця Єврокомісії Дана Спінант.

"Ми вітаємо рішення України святкувати 9 травня як День Європи – це є відображенням європейської ідентичності українського народу" , – зазначила вона.

We welcome Ukraine's decision to celebrate 9 May as Europe Day – this is a reflection of the European identity of the Ukrainian people. ????????????????#EuropeDay #StandwithUkraine https://t.co/6teQSzpRYY — Dana Spinant (@DanaSpinant) May 8, 2023

Президент Володимир Зеленський у понеділок підписав указ, згідно з яким відтепер щорічно 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи.

За його словами, традиція святкування Дня Європи "для відзначення досягнутих миру та єдності" була встановлена багато років тому.

Цьогоріч 9 травня в Україну приїде президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.