У Румунії стартували найбільші навчання Сил спеціальних операцій країн НАТО

Найбільші навчання сил спеціальних операцій стартували в Румунії. Вони проходитимуть з 8 по 18 травня на навчальних об'єктах румунської армії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сторінка Міністерства оборони Румунії.

"Ці навчання, в яких задіяно понад 500 румунських солдатів та близько 100 наземних, повітряних та військово-морських технічних засобів, забезпечують організаційні умови для проведення максимально реалістичних навчань, що ґрунтуються на вигаданому сценарії, що беруть участь структурами тактичного та оперативного рівня" , - йдеться у повідомленні.

Основною метою цих комплексних навчань є сертифікація трьох об'єктів сил НАТО: морської групи Сил спеціальних операцій, сухопутної групи Сил спеціальних операцій та підрозділи спеціальних операцій ВПС з вертольотами..

"Разом із румунськими солдатами зі структур сил спеціальних операцій вони навчатимуть і здійснюватимуть керівно-координаційні дії своїх сил та близько 100 іноземних солдатів із союзних країн, таких як Болгарія, Польща, Португалія, Іспанія та Сполучені Штати Америки" , - повідомили в Міноборони Румунії.

Військовослужбовці з країн-партнерів, таких, як Грузія, Йорданія та Молдова, також братимуть участь у діяльності як спостерігачів.

Нагадаємо, що нещодавно в Польщі почались найбільші національні військові навчання Anakonda-23.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що союзники по НАТО мають сформулювати конкретні кроки для того, щоб Україна стала членом військового альянсу і не обмежуватися повторенням постійної позиції про те, що її запрошують приєднатися до блоку.