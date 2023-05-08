Лукашенко приїхав до Москви з неанонсованим візитом

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у понеділок, 8 травня, приїхав до російської столиці Москви, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив наближений до Лукашенка Telegram-канал Пул первого.

Про поїздку Лукашенка в РФ не повідомлялося заздалегідь.

На опублікованому відео видно, як Лукашенко приземлився у Москві на своєму літаку.

Він також вже встиг зустрітися із послом Білорусі в РФ Дмітрієм Крутим та державним секретаре Союзної держави Росії та Білорусі Дмітрієм Мєзєнцевим.

Ймовірно, Лукашенко візьме участь у параді на Червоній площі, який відбудеться 9 травня.

Раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на запрошення президента Росії Владіміра Путіна відвідає Москву для участі у заходах 9 травня.

Також повідомлялося, що 9 травня на параді в Москві буде присутній лідер Киргизстану Садир Жапаров.

В Росії у 2023 році вже скасували низку парадів із технікою, а також повністю відмовилися від проведення акції "Безсмертний полк".