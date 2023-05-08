Росіяни ракетами атакували Дніпропетровщину: в ОВА кажуть про "Іскандери"
У понеділок російські війська атакувала ракетами Павлоградський район Дніпропетровської області, повідомляє Українська правда.
Про це говорить повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"(У понеділок – ред.) російська армія вдарила ракетами по Павлоградському району. Два вибухи пролунали у Межиріцькій громаді. Ймовірно, ворог цілив "Іскандерами".
Загиблих та постраждалих через ракетну атаку немає.
Передісторія:
- В ніч на 1 травня у Павлограді на Дніпропетровщині у неділю пізно ввечері пролунали вибухи. Після вибухів міська влада повідомила, що хімічна небезпека в Павлограді відсутня.