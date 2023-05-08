Росіяни ракетами атакували Дніпропетровщину: в ОВА кажуть про "Іскандери"

У понеділок російські війська атакувала ракетами Павлоградський район Дніпропетровської області, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"(У понеділок – ред.) російська армія вдарила ракетами по Павлоградському району. Два вибухи пролунали у Межиріцькій громаді. Ймовірно, ворог цілив "Іскандерами".

Загиблих та постраждалих через ракетну атаку немає.

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