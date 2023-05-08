Букінгемський палац опублікував перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ

Букінгемський палац опублікував перший офіційний портрет короля Великої Британії Чарльза III після коронації, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Twitter Букінгемського палацу.

"Перший офіційний портрет Його Величності Короля після його коронації 6 травня" , - зазначено у повідомленні.

Знімок зробив королівський фотограф Уго Бернанд.

Фото: король Чарльз ІІІ (twitter.com/RoyalFamily)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав короля Сполученого Королівства Чарльза III і королеву Камілу з історичною для Британії подією - з коронацією.

Нагадаємо, 6 травня у Британії відбулася коронація Чарльза III та його дружини Камілли.