Букінгемський палац опублікував перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ
Букінгемський палац опублікував перший офіційний портрет короля Великої Британії Чарльза III після коронації, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише Twitter Букінгемського палацу.
"Перший офіційний портрет Його Величності Короля після його коронації 6 травня", - зазначено у повідомленні.
Знімок зробив королівський фотограф Уго Бернанд.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав короля Сполученого Королівства Чарльза III і королеву Камілу з історичною для Британії подією - з коронацією.
Нагадаємо, 6 травня у Британії відбулася коронація Чарльза III та його дружини Камілли.