Зеленський подякував захисникам неба: партнери бачать ефективність переданої зброї

Президент Володимир Зеленський подякував Повітряним силам та іншим родам військ, які боронять небо, за його словами, партнери бачать ефективність використання переданої Україні зброї, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє звернення Зеленського.

"Наші захисники неба – бійці Повітряних сил та інших родів військ, які залучені до оборони від ракет і "Шахедів" терористів, – цими днями просто молодці! Надихають не лише нас. Партнери бачать те, на що здатні українці, те, на що здатна в наших руках передана нам зброя, те, які ми ефективні, коли діємо разом заради нашої спільної безпеки".

За його словами, успіхи українців в обороні проти російської агресії – це антидот проти інших агресій. Він підкреслив, що світ повинен бачити, що вільний народ здатен захистити свободу від загарбників.

"Можемо ми – отже, зможуть інші. Якщо будуть діяти так само сміливо, так само влучно й так само разом з іншими вільними народами. Дякую кожному нашому воїну, який дає Україні цей результат! Дякую кожному партнеру, який допомагає нашим воїнам саме тією зброєю, яка потрібна для результативності!" , - сказав президент.

При цьому він особливо відзначив роботу воїнів 96-ї Київської зенітної ракетної бригади.