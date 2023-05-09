У ніч на 9 травня ППО знищила 23 ракети з 25 запущених із РФ

У ніч на 9 травня протиповітряна оборона знищила 23 крилаті ракети з 25, запущених російським агресором. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"У ніч на "сакральне" 9 травня окупанти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. За дві хвилі обстрілу України російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555.

23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних сил Збройних сил України, у взаємодії із складовими Сил оборони України" , - зазначив Олещук.

Близько 22.00 години 8 травня противник випустив вісім крилатих ракет "Калібр" із носіїв у Чорному морі, які направив на східні регіони країни. Усі вісім було знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід".

Вже ближче до 04:00 ранку 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації - чотирьох Ту-95МС (район Каспію).

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" було знищено 14 крилатих ракет, ще одну - у зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Усього за дві хвилі обстрілу України в ніч проти 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555. 23 з них знищено протиповітряною обороною Повітряних сил Збройних сил України у взаємодії зі складовими Сил оборони України.