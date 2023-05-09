В Росії скасували авіаційну частину параду

Льотну програму параду Перемоги на Красній площі в Москві і в низці інших міст Росії скасовано, офіційною причиною названо погодні умови, повідомляє Українська правда.

"Авіаційну частину параду скасовано" , - повідомив в ефірі в понеділок диктор телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Главком Сухопутних військ РФ генерал армії Олег Салюков підтвердив, що авіаційну частину параду було "скасовано через погоду".

"У нас задіяно дев'ять аеродромів. Це тут здається, що погода більш-менш, вона може бути абсолютно іншою на аеродромах. Я думаю, те, що бачили, вже вражає" , - пояснив Салюков.

За даними Міноборони Росії, у військовому параді на Красній площі 9 травня 2023 року взяли участь 11 тисяч військовослужбовців.

Повідомляється, що до складу механізованої колони увійшла 131 одиниця сучасної військової техніки, а також історична техніка - представлена легендарним танком Перемоги - Т-34-85, який відкрив проходження механізованої колони.

Скасована авіаційна частина військового параду була і в Петербурзі.

Авіаційна техніка також не брала участі в параді Перемоги в Єкатеринбурзі, Новосибірську та Самарі, повідомляє прес-служба Центрального військового округу (ЦВО).

У Ростові-на-Дону мав відбутися єдиний на півдні Росії повітряний парад, у якому очікували участі понад 40 екіпажів бойових літаків і вертольотів. У пресслужбі Південного військового округу "Интерфаксу" повідомили, що повітряна частина параду в підсумку не відбулася, причину представник пресслужби не уточнив.