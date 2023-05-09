Пригожин поставив Міноборони РФ ультиматум: Наша армія біжить

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російська армія покинула частину позицій в Бахмуті і "оголила" частину фронту, яку довелось прикривати "вагнерівцям", він поставив ультиматум Міноборони РФ і Генштаб – якщо його найманцям не виділять боєприпаси, то вони підуть з позицій, повідомляє Українська правда.

"Нам прийшло бойове розпорядження, де було сказано, що у випадку відходу з позицій буде визнано державну зраду. Це, в першу чергу, до нас було звернення. Якщо не буде боєприпасів, то ми підемо з позицій...

Замість того, щоб воювати у нас постійно крутяться інтриги. У нас міністерство інтриг замість міністерства оборони, тому наша армія біжить (тікає - ред.). Біжить, тому що 72 бригада сьогодні (9 травня - ред.) прос*ала три квадратних кілометри, на яких у мене загинуло близько 500 осіб, тому що це був стратегічний плацдарм. Вони просто взяли і драпанули..." , - заявив очільник ПВК.

Пригожин налетів із черговою порцією критики Міністерства оборони Росії, за його словами, попри обіцяні боєприпаси та призначення Сергія Суровікіна, не відбулося майже ніяких змін.

Він повідомив, що "вагнерівцям" виділили 10% від того, що вони вимагали: "Нас обманули". За його словами, начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов особисто зменшив кількість зброї, яку хотіли виділити "вагнерівцям".

При цьому Пригожин заявив, що його найманці залишаться на Бахмутському напрямку: "Пободаємося, а там розберемося".

За його словами, Суровікін постійно на нарадах і до нього немає доступу. Хоча Пригожин вітає сам факт його призначення посередником між Міноборони РФ і ПВК.

Окупант заявив, що російські військові не винні в тому, що втікають з позицій, бо "риба гниє з голови" і винні ті, хто давав їм ці завдання. Керівництво Міноборони він вважає "дурнями", а завдання, які звідти спускають генералам і безпосередньо військовим, "злочинними": "Відбувається злочин під назвою знищення російського народу – державна зрада".

Головний "ПВКашник" також звинуватив у втечі газпромівську ПФК "Факел", назвавши її "анальною пробочкою, що вискочила".

На відео Пригожин часто повторює тезу про те, що найбільший ворог Росії не ЗСУ, а ті "негідники", які не дають їм зброю. Він заявляє, що боєприпаси є, їх накопичують на складах, бо хтось придумав накопичувати "резерв". Ватажок ПВК сказав, що не буде називати знову ці прізвища, щоб не лаятись.

Він також нахвалює "противника", тобто українських захисників.