Найкоротший в історії: як пройшов парад 9 травня у Москві

Цьогорічний "парад Перемоги" у Москві став одним із найкоротших в історії. Трансляцію параду вели росЗМІ, повідомляє Ділова столиця.

Зокрема, на параді у Москві з нагоди Дня перемоги виступив президент РФ Володимир Путін. Нічого нового у його промові не було: він знову заявив, що проти росії "розв'язана справжня війна", а "український народ став заручником злочинного режиму".

На трибуні разом із Путіним присутні премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану Садир Жапаров, Таджикистану Емомалі Рахмон, Туркменистау Гурбангули Бердимухамедоа, Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, а також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Сьогодні цивілізація знову перебуває на вирішальному переломному рубежі, проти нашої батьківщини знову розв'язана справжня війна. Але ми дали відсіч міжнародному тероризму, захистимо і жителів Донбасу, забезпечимо свою безпеку" , – заявив російський президент.

Метою противників, за словами президента РФ, є розвал Росії.

Путін також знову звинуватив західні країни у тому, що вони "провокують конфлікти, сють ненависть, знищують сімейні цінності, щоб і надалі нав'язувати народам свою волю". При цьому, за його словами, для Росії "немає недружніх, ворожих народів".

Росія, заявив Путін, хоче бачити майбутнє "мирним, вільним та стабільним".

Не обійшлося на параді і без згадки про Україну: Путін заявив, що український народ "став заручником держперевороту та планів Заходу. Це і стало головною причиною нинішньої катастрофи".