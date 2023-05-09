Україна в травні поверне кредиторам понад 100 млрд гривень

Міністерство фінансів України оприлюднило графік помісячних платежів за державним боргом за чинними договорами на 1 травня 2023 року.﻿ Про це, з посиланням на сайт Мінфіну, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Мінфіну, усього Україна повинна сплатити за 2023 рік 721,38 млрд гривень, з яких 591,43 млрд гривень - внутрішній борг, 129,94 млрд гривень - зовнішній борг.

Місяцем пікових платежів буде травень, коли потрібно повернути 106,62 млрд гривень, з яких 95,34 млрд гривень внутрішній борг, 11,28 млрд гривень - зовнішній борг.

Нагадаємо, у липні 2022 року Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. У вересні країни-кредитори України, включаючи США, дали Києву відстрочку з обслуговуванням суверенного боргу до кінця 2023 року.

У березні Група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу ("Група кредиторів", GCU) надала фінансові гарантії для програми Міжнародного валютного фонду з метою відновлення макроекономічної стабільності країни.

Надання фінансових гарантій з боку GCU включає продовження мораторію на виплату боргів України з 1 серпня 2022 року на період дії програми МВФ (2023-2027 роки).