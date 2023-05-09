Україна і ЄС анонсували спільну платформу щодо експорту агропродукції

Президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявили про наміри створити спільну з ЄС координаційну групу для того, щоб вирішувати проблемні питання, пов’язані з експортом української сільськогосподарської продукції. ﻿Про це президент заявив на спільному з президенткою Єврокомісії брифінгу у Києві, повідомляє Європейська правда.

Зеленський зауважив, що Україна розраховує на солідарність країн-сусідів з огляду на надзвичайні виклики, з якими їй доводиться мати справу.

"Жорсткі, навіть жорстокі як на час війни протекціоністські заходи наших сусідів не можуть не розчаровувати, м’яко кажучи. Будь-які обмеження нашого експорту зараз абсолютно неприпустимі, бо це посилює не нас усіх у Європі, а лише посилює можливості агресора" , – заявив Зеленський.

"Ми пропонуємо започаткувати координаційну групу для моніторингу відповідних проблемних питань та утриматись від будь-яких рішень щодо торгівлі без консультацій з Україною. Ми очікуємо від ЄС сильних європейських за змістом рішень та зняття якомога швидше усіх обмежень – якщо буде політична воля. А сьогоднішні наші переговори свідчать, що така воля є.

Ми зможемо знайти оптимальні та справді сильні рішення, які захистять інтереси як Європи в цілому, так і українців, які страждають, на додачу до всього, ще й від застосованих щодо нас експортних обмежень" , – сказав Володимир Зеленський.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ситуація з українським експортом потребує термінового рішення.