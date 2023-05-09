Зеленський: ЄС готовий надати Україні мільйон артилерійських снарядів

Європейський Союз готовий надати Україні один мільйон снарядів для артилерії, потреба в яких вже є у захисників.﻿﻿ Про це заявив Зеленський на спільному брифінгу з главою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, повідомляє Українська правда.

"Подякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси, один мільйон снарядів для артилерії" , - заявив президент.

За його словами, під час розмови з президенткою Єврокомісії обговорювалося серед іншого питання швидкості закупівлі та постачання цих боєприпасів, адже, за його словами, на полі бою вже є в них потреба.