Зеленський: ЄС готовий надати Україні мільйон артилерійських снарядів
Європейський Союз готовий надати Україні один мільйон снарядів для артилерії, потреба в яких вже є у захисників. Про це заявив Зеленський на спільному брифінгу з главою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, повідомляє Українська правда.
"Подякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси, один мільйон снарядів для артилерії", - заявив президент.
За його словами, під час розмови з президенткою Єврокомісії обговорювалося серед іншого питання швидкості закупівлі та постачання цих боєприпасів, адже, за його словами, на полі бою вже є в них потреба.
"Україна щодня демонструє ефективність нашого захисту проти російської агресії. Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів – це докази того, що ми можемо перемогти цього агресора", - підкреслив він.