МЗС гостям параду в Москві: Путін – військовий злочинець і використав їх

Україна вважає участь лідерів Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану в російському "параді перемоги" у Москві поряд із військовим злочинцем Володимиром Путіним аморальним та недружнім кроком. Таку заяву зробило МЗС України.

Міністерство закордонних справ звернуло увагу на участь у заході на Червоній площі у Москві 9 травня 2023 року прем'єр-міністра Вірменії, президентів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

МЗС зазначає, що під час заходу президент Російської Федерації Володимир Путін, який розшукується міжнародним правосуддям за скоєння військових злочинів, виправдовував убивства українців, знищення українських міст та сіл, викрадення українських дітей та репресії проти мешканців захоплених українських територій.

А в ніч перед парадом Росія випустила по Україні 25 крилатих ракет, у тому числі 15 по Києву, "щоб заподіяти ще більше смертей і завдати ще більше руйнувань на українській землі", обурюються дипломати.

Натомість учасникам зборів у Москві було продемонстровано російську військову техніку, яка вже десятий рік поспіль бере участь у неспровокованій агресивній війні Росії проти України, нагадує міністерство.

"Розглядаємо участь лідерів зазначених іноземних держав у публічному заході поряд із військовим злочинцем, який хизується розв'язуванням війни в Європі в масштабах, невідомих з часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України, прояв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу.

Народи Центральної Азії та Кавказу зробили неоціненний внесок у перемогу над нацизмом 78 років тому. Вони не заслуговують на долю бути використаними зараз Кремлем для участі у фальшивому дійстві, яке не має нічого спільного з подвигом переможців над нацизмом" , - заявили в МЗС.

Лукашенко також був на параді Путіна, але від нього іншого вже й не чекали

Незважаючи на запеклі бої та величезні втрати у війні проти України, Володимир Путін провів парад у Москві 9 травня 2023 року. Літаки у ньому участі не брали, як і у 2022 році, а з гусеничної техніки був лише один танк Т-34 часів Другої світової війни.

Під час своєї промови на параді Путін сказав, що для Росії немає ворожих країн і що вона хоче бачити майбутнє мирним та вільним. Але визнав, що найважливішою його справою зараз є війна в Україні.