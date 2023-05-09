Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік

Європарламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік із метою підтримки української економіки в умовах війни. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

У своєму Twitter Джозвяк написав, що на пленарному засіданні 9 травня парламентарі підтримали продовження безмитної торгівлі з Україною 537 голосами "за", тоді як 42 депутати голосували проти та ще 38 утрималися.

Пізніше заяву опублікувала й прес-служба Європарламенту.

Зупинення тарифів застосовується до фруктів та овочів, що підпадають під систему вхідних цін, а також сільськогосподарської непереробленої та переробленої продукції, що підпадає під дію тарифно-квотних обмежень. Мита для промислових товарів припинили діяти ще з 1 січня 2023 року за умовами Угоди про асоціацію.

Нагадаємо, у травні 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення скасувати на рік усі мита та квоти на експорт з України як міру підтримки у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії.

З лютого цього року ЄС запустив процедуру продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік – спочатку з'явилася відповідна пропозиція Єврокомісії, яку згодом підтримав профільний комітет Європарламенту та посли ЄС.

Втім, як відомо, виникли проблеми з експортом сільськогосподарської продукції через незадоволення сусідів України ефектом для їхніх ринків та власних фермерів