ЗМІ: Лукашенко одразу після завершення параду повернувся назад до Мінська

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко одразу після завершення так званого "параду Перемоги" покинув Москву та прилетів назад до Мінська, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє білоруський телеканал "Белсат".

"Лукашенко вже повернувся до Мінська. На параді він з'явився із забинтованою рукою" , - йдеться у матеріалі.

"Белсат" повідомляє, що білоруський диктатор не був присутній на обіді глав інших держав після параду у Москві.

"Також він не ходив з Путіним та іншими президентами в Олександрівський сад, його везли на машині" , - додали представники телеканалу "Белсат".

Журналісти видання "Зеркало" повідомили, що Лукашенко не зміг пройти 300 метрів від трибуни мавзолею Володимира Леніна і його на спеціальному автомобілі підвозили охоронці російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, що сьогодні в Москві на Червоній площі пройшов так званий "парад Перемоги". Під час якого російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна в Україні є катастрофою і її нібито "розпочала не Росія".

Цьогорічний так званий "парад Перемоги" у Москві став одним із найменших в історії. Його відкрив музейний танк Т-34, а авіації взагалі не було в програмі.

Додамо, що секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на парад в Москві, також "побєдобєсіє" на Червоній площі висміяв речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.