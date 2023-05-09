ЗМІ: Лукашенко одразу після завершення параду повернувся назад до Мінська
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко одразу після завершення так званого "параду Перемоги" покинув Москву та прилетів назад до Мінська, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє білоруський телеканал "Белсат".
"Лукашенко вже повернувся до Мінська. На параді він з'явився із забинтованою рукою", - йдеться у матеріалі.
"Белсат" повідомляє, що білоруський диктатор не був присутній на обіді глав інших держав після параду у Москві.
"Також він не ходив з Путіним та іншими президентами в Олександрівський сад, його везли на машині", - додали представники телеканалу "Белсат".
Журналісти видання "Зеркало" повідомили, що Лукашенко не зміг пройти 300 метрів від трибуни мавзолею Володимира Леніна і його на спеціальному автомобілі підвозили охоронці російського диктатора Володимира Путіна.
Нагадаємо, що сьогодні в Москві на Червоній площі пройшов так званий "парад Перемоги". Під час якого російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна в Україні є катастрофою і її нібито "розпочала не Росія".
Цьогорічний так званий "парад Перемоги" у Москві став одним із найменших в історії. Його відкрив музейний танк Т-34, а авіації взагалі не було в програмі.
Додамо, що секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на парад в Москві, також "побєдобєсіє" на Червоній площі висміяв речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.