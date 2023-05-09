Підірваний Прилєпін записав перше відео із лікарняної палати

Російський письменник, українофоб і політик Захар Прилєпін записав перше відео із лікарняної палати, де заявив, що надалі продовжить усіх перемагати, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відео, опубліковане губернатором Нижегородської області РФ Глібом Нікітіним.

"Дорогі друзі, земляки, рідня. Працюємо поступово. І будемо перемагати, перемагали раніше і далі переможемо. Усе зло буде поругано і порушено".

Нікітін додав, що за словами медиків, процес одужання йде штатно, все необхідне для лікування є. На відео не видно ступінь тяжкості отриманих травм Прилєпіна. Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху у нього серйозно постраждали ноги.

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