Рада повернула арешти рахунків через борги: раніше їх скасували на період воєнного стану

Банки знову арештовуватимуть рахунки клієнтів на вимогу виконавчих органів. Зокрема, повернення арештів торкнеться 436 тисяч клієнтів monobank, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив співвласник банку Олег Гороховський у Telegram.

"Набрав чинності закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану".

Цей закон скасовує дію постанови КМУ, яка знімала арешти виконавчої служби на суму менше 100’000 грн на час дії воєнного стану", - написав він.

Банкір додав, що новий закон дозволяє клієнтам з арештами користуватися сумою у розмірі двох мінімальних зарплат (13 400 грн.).

Це можливо за умови, що клієнт звернеться до виконавця і той надішле до банку постанову на зняття арешту на суму 13 400 грн за одним із рахунків клієнта.