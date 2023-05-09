Стефанішина: Україна очікує політичного запрошення до НАТО на липневому саміті

Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону.

За її словами, влада України впевнена, що зараз немає жодних об'єктивних причин для того, щоб не запрошувати нашу країну до НАТО.

"Тобто політичне запрошення України до НАТО можливе і ми його чекатимемо у Вільнюсі. Сподіваємося, що союзники будуть готові обговорити це на саміті" , - додала Стефанішина.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, які теми планується обговорити на липневому саміті НАТО.

Також ми писали, що міністр оборони України Олексій Резніков назвав очікування нашої країни від саміту НАТО.