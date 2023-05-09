На березі Київського водосховища знайшли тіло збитого російського пілота

На березі Київського водосховища у Вишгороді виявили тіло пілота російського гелікоптера Романа Манкишева, який міг бути збитий у лютому-березні минулого року, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив начальник ГУ НП Київської області Андрій Нєбитов, "24 канал".

"Командира збитого російського гелікоптера виявили сьогодні на березі Київського водосховища у Вишгороді.

Льотчик Рома сплив, ймовірно, відсвяткувати 9 травня. Щось не сиділося йому вдома. "Свято – це святе!". Гарний приклад для всіх росіян. Краще сидіти вдома, ніж ставати співучасниками воєнних злочинів".

За даними "24 каналу", останки російського пілота виявили працівники Київської ГЕС. За даними джерел каналу, це був старший лейтенант Манкишев Р. Г., гелікоптер якого (МІ-24) в лютому-березні 2022 року був збитий над акваторією Київського водосховища.

Прізвище Манкишев значиться на знайденій на тілі формі пілота. На фото також видно парашут.