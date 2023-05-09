Резніков про нову допомогу від США: допоможе перемогти нам в цій битві
Міністр оборони України Олексій Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги для Збройних сил, повідомляє Європейська правда.
Про це він написав у Twitter.
За словами українського міністра, цей пакет допомоги є значним внеском у мир і безпеку європейського континенту.
"У цей День Європи США зробили ще один значний внесок у мир і безпеку нашого континенту – новий пакет безпекової допомоги для ЗСУ. Дякую Ллойду Остіну та всім американцям. Артилерійські боєприпаси, системи ППО та багато іншого допоможуть нам перемогти в цій битві", – підкреслив Резніков.
Раніше Пентагон оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму у 1,2 мільярда доларів. До нього увійшли, зокрема, додаткові системи ППО і боєприпаси.