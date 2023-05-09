Резніков про нову допомогу від США: допоможе перемогти нам в цій битві

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги для Збройних сил, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у Twitter.

За словами українського міністра, цей пакет допомоги є значним внеском у мир і безпеку європейського континенту.

On this Day of Europe, the United States made another significant investment in the peace and security of our continent – a new package of security assistance for #UAarmy.Thank you to @SecDef and all Americans!Artillery ammo, air defense systems, and more will help us to win… pic.twitter.com/6lVLvcXVL7 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 9, 2023

"У цей День Європи США зробили ще один значний внесок у мир і безпеку нашого континенту – новий пакет безпекової допомоги для ЗСУ. Дякую Ллойду Остіну та всім американцям. Артилерійські боєприпаси, системи ППО та багато іншого допоможуть нам перемогти в цій битві" , – підкреслив Резніков.

Раніше Пентагон оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму у 1,2 мільярда доларів. До нього увійшли, зокрема, додаткові системи ППО і боєприпаси.