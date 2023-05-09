Bloomberg: Італія запевнила США, що вийде з китайської ініціативи "Один пояс, один шлях"

Італія дала зрозуміти США, що має намір вийти з інвестиційної угоди з Китаєм "Один пояс, один шлях" до кінця року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запевнила спікера Палати представників США Кевіна Маккарті під час зустрічі в Римі, що її уряд виступає за вихід з ініціативи Китаю "Один пояс, один шлях".

Італія приєдналася до цієї ініціативи у 2019 році, коли прем'єр-міністром був Джузеппе Конте, ставши єдиною країною G7, яка приєдналася до угоди.

Участь буде автоматично продовжена у 2024 році, якщо Італія не заявить про вихід з угоди. Дипломатичні радники прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні все ще обговорюють деталі та терміни ухвалення рішення, побоюючись економічної помсти з боку Китаю.

Китайська ініціатива "Один пояс, один шлях" профінансувала інфраструктурні проекти по всьому світу на 900 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні намагається вивести країну із її тісних відносин із Китаєм.

Президент Джо Байден має намір найближчими тижнями підписати указ, який обмежить інвестиції американських компаній у ключові галузі економіки Китаю.