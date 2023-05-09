Водіям та пасажирам маршруток заборонили гучно слухати музику
В Україні обмежили використання музики в громадському транспорті. Тепер водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які гучно слухають музику, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повiдомлення представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.
"Внесено зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність із ЗУ від 19.06.2022 N 2310-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водій автобуса має право не допускати до поїздки пасажирів, що створюють шум у салоні, зокрема, за допомогою технічних пристроїв.
"Встановлено, що водію автобуса забороняється відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон - лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів)", - пояснив Мельничук.
Також заборонено водію таксі відтворювати в салоні музику чи інші звукові сигнали без згоди всіх пасажирів.
Нагадаємо, що влада Львівської області планує до кінця червня 2023 року запровадити безготівкову оплату за проїзд у приміських та міжміських автобусних маршрутах, які курсують в межах області.
У найближчі два тижні дорогами Києва почнуть їздити нові автобуси, які столиці подарувало місто-побратим Гамбург. Їх планують запустити на нові маршрути.