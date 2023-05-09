Блінкен: Україна має все необхідне для успішного звільнення території

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна має ресурси, необхідні для відвоювання захопленої Росією території в ході очікуваного контрнаступу, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав під час пресконференції із главою МЗС Великої Британії Джеймсом Клеверлі, повідомляє CNN.

"У них є...все необхідне для того, щоб продовжувати успішно відвойовувати території, які були захоплені Росією за останні 14 місяців" , – зазначив Блінкен.

Він додав, що йдеться не тільки про озброєння, а й про підготовку.

"Йдеться про впевненість у тому, що українці зможуть обслуговувати системи, які ми їм надаємо, і, звичайно, важливо, щоб вони мали правильні плани, знову ж таки, для того, щоб досягти успіху" , – наголосив держсекретар.

Водночас Джеймс Клеверлі раніше заявляв, що очікує на успіх запланованого контрнаступу України, але застерігає, що він може не виправдати завищених сподівань.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав союзників не розглядати очікуваний контрнаступ як фінальну битву у війні з Росією.