Під Бахмутом від російського обстрілу загинув відеожурналіст AFP

На сході України у вівторок під час роботи загинув 32-річний відеожурналіст агентства AFP Арман Солдін, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило саме агентство.

Солдін загинув близько 16:30 під час ракетного обстрілу із систем "Град" околиць міста Часів Яр – біля нього пролягає так звана дорога життя на Бахмут, яка використовується українськими військами для постачання й часто потрапляє під обстріли РФ.

We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today. All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry — AFP News Agency (@AFP) May 9, 2023

Загиблий журналіст був у компанії чотирьох колег, які не постраждали. Під час обстрілу вони були з українськими військовими.

AFP повідомило рідним Солдіна про загибель журналіста й висловило співчуття у зв’язку із втратою.

Журналіст потрапив до агентства у 2015 році як стажер, після чого приєднався до його лондонського бюро.

За даними "Репортерів без кордонів", Арман Солдін став щонайменше 11-м працівником ЗМІ, які були вбиті в Україні з початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Лише минулого місяця кореспондент італійського видання La Repubblica Коррадо Дзуніно був поранений на в'їзді до Херсона після того, як автомобіль, в якому він їхав зі своїм фіксером, був обстріляний.