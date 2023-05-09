ЗМІ: Суд визнав Трампа винним у справі про спробу зґвалтування журналістки

Федеральний суд Манхеттена визнав винним колишнього президента США Дональда Трампау справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керрол, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

Присяжні визнали, що Трамп дійсно зґвалтував Керрол у роздягальні універмагу на Манхеттені в 1996 році.

Колишній президент США також повинен буде виплатити постраждалій 2 мільйони доларів компенсації за зґвалтування. Також Трампа визнали винним у наклепі, коли він заперечував цей інцидент і присудили ще 3 мільйони доларів компенсації на користь Керрол.