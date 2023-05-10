ISW: Чому Пригожин не виводить ПВК "Вагнера" з Бахмута
Нездатність керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина виконати свою погрозу відходу з Бахмута свідчить про те, що він усвідомлює свою залежність від Міноборони Росії. Про це, з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW), пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Пригожин спробував шантажувати Міноборони Росії, щоб воно змінило пріоритети наступу на Бахмут і надалі він міг самостійно заявити про перемогу перед запланованим українським контрнаступом.
Пригожин розкритикував посадових осіб, відповідальних за розподіл боєприпасів, за безглузде збереження снарядів та за те, що російські військовослужбовці гинуть у бою. Він, ймовірно, очікував, що Міноборони Росії повністю поступиться його вимогам, ризикуючи відмовитися від своїх власних цілей на користь регулярних російських сил, але зрозумів, що він не може виконати свій ультиматум.
Пригожин також, мабуть, усвідомив, що він має не так багато важелів впливу на Міноборони Росії, як він собі уявляв.
Ключові висновки ISW:
- Президент РФ Володимир Путін відмовився використати своє звернення до Дня перемоги для внесення будь-яких суттєвих риторичних змін та повторив існуючі наративи.
- Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин оголосив, що не виведе бойовиків із Бахмута до раніше заявленого терміну 10 травня.
- У ніч із 8 на 9 травня російські війська завдали чергового масштабного ракетного удару по Україні.
- Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська і на рубежі Сватове – Кремінна.
- Окупанти продовжували досягати незначних успіхів у межах Бахмута та продовжували обмежені наступальні операції на фронті Авдіївка-Донецьк.
- Російські сили атакували українські позиції на захід від Гуляйполя та Херсонської області.
- Глава Чечні Рамзан Кадиров відкрив нове військове містечко полку спеціального призначення "Північний Ахмат" у Чеченській Республіці.