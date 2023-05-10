США не поставлятимуть Україні далекобійні ракети слідом за Британією - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена не планує слідувати прикладу Великої Британії у відправленні ракет дальнього радіусу дії в Україну.﻿ Про це, з посиланням на Politico, повідомляє Європейська правда.

За даними ЗМІ, Лондон має намір відправити Києву ракети з дальністю дії 300 км. Це та сама дальність, що й у армійської тактичної ракетної системи, відомої як ATACMS, яку Вашингтон відмовився передати Києву.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відмовився коментувати строки і масштаби майбутніх зобов'язань під час пресконференції у вівторок разом із державним секретарем Ентоні Блінкеном.

Але, за словами американських чиновників, можливість відправки британських ракет в Україну змусила команду президента США зітхнути з полегшенням. Вони сподіваються, що це змусить замовкнути критиків, які хочуть, щоб США відправили ATACMS, оскільки Україна незабаром може отримати від Лондона боєприпаси великої дальності.

Один із чиновників, який, як і інші, не був уповноважений розкривати деталі внутрішніх обговорень, сказав, що "наша політика щодо ATACMS не змінилася". Натомість, за словами чиновника, США продовжуватимуть постачати засоби ППО, такі як Patriot, боєприпаси і бронетехніку.

Інша людина, знайома з перебігом обговорення, сказала, що Британія повідомила Україні, що умовою надання ракет дальнього радіусу дії є зобов'язання України використовувати цей потенціал тільки по цілях на українській території.

Це відображає ту саму заклопотаність, яку адміністрація США відчуває з приводу надання Україні ракет ATACMS. Останнє, чого хоче Білий дім, це щоб українські війська використовували їх для завдання ударів углиб Росії.