ІнАУ закликає Раду не легалізувати систему автоматичного блокування доменів

ІнАУ направила листи Голові Верховної Ради України, керівникам парламентських фракцій і профільних комітетів: Лист №47 від 08.05.2023. Про це повідомляється на Facebook-сторінці ІнАУ, повідомляє Українські Новини.

Листи містять зауваження до проекту Закону №9250 від 28.04.2023 про внесення змін до Закону України «Про електронні комунікації» (щодо протидії фішингу), яким пропонується надати Держспецзв’язку повноваження розробити та затвердити правила протидії фішингу та фішинговим вебсайтам, а також встановити права та обов’язки постачальників DNS.

ІнАУ наголошує, що цей законопроєкт має на меті легалізувати вже побудовану та, на думку Асоціації, незаконно функціонуючу під управлінням НКЦК РНБОУ систему блокування доменів. Про ризики, які несе ця система, ІнАУ неодноразово повідомляла.

У зверненні Асоціації зазначається, що йдеться про встановлення нового, не передбаченого Конституцією виду неправомірного діяння, яке не відноситься ні до злочину, ні до адміністративного або дисциплінарного правопорушення.

Провадження стосовно фішингу повинно здійснюватися відповідно до кодексів України, і у жодному разі не на підставі якихось підзаконних актів, як те пропонується у законопроєкті №9250.

ІнАУ просить парламентарів розглянути законопроєкт №9250 та надати йому відповідну оцінку, приймаючи до уваги наведену аргументацію.

Раніше ІнАУ провела опитування, у якому взяли участь 78 керівників підприємств, які представляють переважну більшість операторів електронних комунікацій серед членів асоціації. 62% операторів вважають, що впроваджена система блокування доменів несе загрози для інформаційної безпеки України.

В разі неусунення ризиків національній безпеці систему автоматичної фільтрації сайтів оскаржать у судах.