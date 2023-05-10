Без світла залишається частина споживачів у шести областях – Міненерго

У середу під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель АТ "Харківобленерго" в області. Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Про це заявили у Міненерго.

"Ворог продовжує знищувати громадянську енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, вчора під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель АТ "Харківобленерго" в області. Загиблих та постраждалих серед персоналу немає.

Рятувальники та представники підприємства ведуть обстеження, щоб визначити обсяг пошкоджень" , - йдеться у повідомленні.

При цьому без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

"Водночас енергетики, незважаючи на складну ситуацію з безпекою, продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу в Україні вдалося повернути світло для 8 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій та Донецькій областях" , - додали в міністерстві.

Енергетична система працює стабільно, без обмежень потужності.