В Україні стартувала програма виплат коштів на відновлення житла

10 травня стартувала програма "єВідновлення", в рамках якої українці зможуть отримати кошти на ремонт їхніх будинків, які постраждали через війну. Про це повідомляє прес-служба "Дії".

"єВідновлення - це грошова допомога від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Максимальна сума - 200 тис грн. Надіслати заяву про отримання виплати можна у додатку Дія" , - йдеться у повідомленні.

Кошти нараховуються, якщо житло:

пошкоджено через напад Росії після 24 лютого 2022 року

підлягає відновленню

розміщено на неокупованій території

був повністю відремонтовано самостійно.

Кошти можна витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників, що є учасниками програми еВідновлення.

Як отримати допомогу:

Повідомте про пошкоджене майно у програмі Дія. Якщо це робили раніше, повторно не потрібно Відкрийте рахунок єВідновлення Заповніть заяву через програму Дія

"Далі з вами зв'яжеться спеціальна комісія, щоб домовитися про огляд житла. Це потрібно, щоб встановити збитки та розрахувати суму виплат. Після огляду Дія повідомить рішення комісії.