В Україні стартувала програма виплат коштів на відновлення житла
10 травня стартувала програма "єВідновлення", в рамках якої українці зможуть отримати кошти на ремонт їхніх будинків, які постраждали через війну. Про це повідомляє прес-служба "Дії".
"єВідновлення - це грошова допомога від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Максимальна сума - 200 тис грн. Надіслати заяву про отримання виплати можна у додатку Дія" , - йдеться у повідомленні.
Кошти нараховуються, якщо житло:
- пошкоджено через напад Росії після 24 лютого 2022 року
- підлягає відновленню
- розміщено на неокупованій території
- був повністю відремонтовано самостійно.
Кошти можна витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників, що є учасниками програми еВідновлення.
Як отримати допомогу:
- Повідомте про пошкоджене майно у програмі Дія. Якщо це робили раніше, повторно не потрібно
- Відкрийте рахунок єВідновлення
- Заповніть заяву через програму Дія
"Далі з вами зв'яжеться спеціальна комісія, щоб домовитися про огляд житла. Це потрібно, щоб встановити збитки та розрахувати суму виплат. Після огляду Дія повідомить рішення комісії.
Гроші будуть зараховані на карту єВідновлення. Витратити їх можна протягом 12 місяців" , - пояснили у "Дії".