Залужний не приїхав на зустріч НАТО через ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зможе взяти участь у засіданні Військового комітету НАТО 10 травня через складну ситуацію на фронті. Про це з посиланням на голову Військового комітету НАТО Роба Бауера, повідомляє Укрінформ.

"Я вчора отримав листа від українського Головнокомандувача, нашого друга Валерія Залужного, що його участь навіть через відеоконференцію неможлива, враховуючи складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії. Наші найкращі побажання українським захисникам. Ми сфокусовані отримати оцінку Валерія від його військового представника... про останній розвиток ситуації на місцях, де українці воюють за те, що по праву їм належить" , - повідомив Бауер.

Він зазначив, що члени Військового комітету заслухають інформацію від військового представника України при НАТО генерал-майора Сергія Салкуцана.