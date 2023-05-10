На північному заході Польщі впала російська ракета Х-55, – ЗМІ

Військовий об'єкт, який виявили біля міста Бидгощ на північному заході Польщі, є російською крилатою ракетою Х-55﻿. Про це свідчать попередні висновки експертизи Технологічного інституту ВПС Польщі, який формує для прокуратури експертний висновок щодо цього об'єкту, повідомило 10 травня видання Rzeczpospolita, повідомляє Ділова столиця.

В інституті наголосили, що польська армія не має таких ракет на озброєнні.

Якщо експерти остаточно підтвердять, що виявлені залишки належать Х-55, це означатиме, що ракету запустили з російського літака, і вона потрапила на територію Польщі через східний кордон.

Ракети Х-55 – це ракети класу "повітря-земля" дальністю близько 3 км. Такі ракети можуть бути озброєні ядерними боєголовками.

Інформація наразі не підтверджена, офіційне розслідування у Польщі не триває.

25 квітня у Польщі знайшли залишки неідентифікованого військового об’єкта біля міста Замостя, що приблизно за 15 кілометрів від Бидгоща. Об'єкт офіційно називали "уламками неідентифікованого військового об'єкту". Втім, влада запевняє, що безпеці місцевих мешканців нічого не заважає.

У ЗМІ писали, що це можуть бути залишки ракети класу "повітря-земля". Ймовірно, ракета впала якийсь час тому, а її уламки виявили тільки зараз. На уламках нібито є написи російською мовою, що може свідчити про те, що ракета могла бути радянською. Бойової частини у цієї ракети не було. Офіційно цю інформацію не коментують.

Ліс, де впала ракета, розташований за близько 500 км від кордону України, понад 400 км від кордону з Білоруссю і близько 240 – з Калінінградською областю Росії.