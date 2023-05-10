Японія планує відкрити перший в Азії офіс НАТО
Токіо веде переговори про відкриття офісу НАТО з комунікації, він стане першим такого роду в Азії. Про це заявив міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, пояснивши, що вторгнення Росії в Україну зробило світ менш стабільним, повідомляє Ділова столиця.
"Ми вже ведемо обговорення, але жодні деталі ще не визначені", — зазначив він.
Хаясі підкреслив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало подією, наслідки якої вплинили на країни "за межами європейських кордонів". Зокрема, це змусило Японію переглянути регіональну безпеку.
"Те, що відбувається у Східній Європі, не обмежується питанням у Східній Європі, і це безпосередньо впливає на ситуацію тут, у Тихому океані. Ось чому співпраця між нами у Східній Азії та НАТО (стає) … дедалі важливішою", — зауважив дипломат.