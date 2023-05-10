Путін запровадив безвіз для мешканців Грузії: Зурабішвілі заявила про провокацію

Президент Росії Володимир Путін скасував дію візового режиму для громадян Грузії з 15 травня 2023 року та дозволив російським авіакомпаніям здійснювати польоти до країни. Про це йдеться в указах, розміщених на офіційному порталі правової інформації РФ, пише Олексій Шевнін, Ділова столиця.

Згідно з указами, громадяни Грузії зможуть в'їжджати до Росії, маючи національний паспорт та інші документи, що підтверджують особу. При цьому візовий режим збережеться для тих, хто в'їжджає в Росію терміном більше 90 днів, по роботі чи навчанню.

У МЗС Росії слідом за указами Путіна скасували рекомендацію російським громадянам утримуватися від поїздок до Грузії, яка була запроваджена 21 червня 2019 року.

"Прийняті президентом Російської Федерації рішення про відновлення авіасполучення та запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян Грузії до Росії йдуть у руслі нашого принципового підходу про послідовне полегшення умов спілкування та контактів між громадянами Росії та Грузії, незважаючи на відсутність дипломатичних відносин" , — зазначили у відомстві.

Водночас у Грузії, згідно з результатами дослідження, проведеного американським Національно-демократичним інститутом (NDI) у грудні 2022 року, майже 70% опитаних виступають за введення візового режиму з Росією. Про те, що вони не схвалюють політику уряду Грузії щодо приїжджих із Росії, повідомили 57% опитаних; 29% респондентів вважають підхід влади прийнятним; ще 14% не знають чи відмовилися відповідати.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала такий крок Кремля провокацією.

"Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення та скасування візової заборони з Грузією неприпустимі, поки Росія продовжує свою агресію проти України та окупує нашу територію!" — написала Зурабішвілі в соцмережі Twitter.

Видання Настоящее время уточнює, що авіасполучення між Грузією та Росією припинилося у 2019 році. У лютому 2023 року в Москві та Тбілісі допустили можливість відновлення прямого авіасполучення, перерваного у 2019 році з ініціативи Москви. Ініціатор пропозиції, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, похвалив Грузію за те, що Тбілісі формально не приєднався до санкцій проти Москви, запроваджених після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, і наголосив на "мужності" грузинського керівництва, "яке не піддається тиску Заходу".

Візовий режим між країнами було запроваджено у 2000 році за рішенням російської влади. З 1 березня 2012 року Грузія односторонньо скасувала в'їзні візи для росіян. Це сталося з ініціативи тодішнього президента країни Михайла Саакашвілі.

У 2022 році Грузія була однією з найпопулярніших країн, куди росіяни почали їхати після початку повномасштабної війни в Україні. За даними Росстату, за минулий рік туди поїхало близько 873 тисячі громадян РФ.

Після початку мобілізації до Грузії почали прибувати росіяни, які підпадають під призов. У середньому, за даними МВС Грузії, наприкінці вересня до країни щодня заїжджали близько 10-11 тисяч росіян. Влітку, у туристичний сезон, ця кількість не перевищувала 5-6 тисяч. Багато хто з них потім виїжджав до третіх країн, переважно до Вірменії та Туреччини.

12 березня у МЗС України повідомили, що грузинська влада майже на чолі з прем'єром Іраклієм Гарібашвілі дослівно повторює тези російської пропаганди, коли звинувачують Україну в "підготовці держперевороту в Грузії", "втягуванні її у війну з Росією" та "надсиланні сил для розпалювання громадянської війни".